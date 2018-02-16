Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что наш бой с Фергюсоном бует тиульным»

— Макгрегор не выходил в октагон более 15 месяцев, поэтому не думаю, что он вернется, по крайней мере в ММА, — цитирует TMZ Нурмагомедова. — Он теперь боксер. Команда Макгрегора сосредоточена на бою-реванше с Флойдом Мэйвезером вместо того, чтобы сразится со мной или Тони Фергюсоном.

Я подписал полноценный контракт на бой с Фергюсоном, поэтому я полностью уверен, что наш бой станет титульным. Это означает, что Конор лишится своего пояса.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.