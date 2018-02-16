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Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что наш бой с Фергюсоном бует тиульным»
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Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что наш бой с Фергюсоном бует тиульным» 

Спорт-Экспресс 16 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Боец Хабиб Нурмагомедов отметил, что команда Конора Макгрегора сосредоточена на бою-реванше с Флойдом Мейвезером. Россиянин также выразил уверенность, что его поединок с Тони Фергюсоном станет титульным.
— Макгрегор не выходил в октагон более 15 месяцев, поэтому не думаю, что он вернется, по крайней мере в ММА, — цитирует TMZ Нурмагомедова. — Он теперь боксер. Команда Макгрегора сосредоточена на бою-реванше с Флойдом Мэйвезером вместо того, чтобы сразится со мной или Тони Фергюсоном.
Я подписал полноценный контракт на бой с Фергюсоном, поэтому я полностью уверен, что наш бой станет титульным. Это означает, что Конор лишится своего пояса.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.
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