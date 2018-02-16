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Бойцы сойдутся в захватывающей битве за Арктику
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Бойцы сойдутся в захватывающей битве за Арктику 

ИА Север-Пресс 16 февраля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 17 февраля пройдет турнир по смешанным единоборствам «Битва в Арктике».
На ринге сойдутся бойцы из Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Сыктывкара, Воркуты и Кирова. Организаторы посвятили турнир Дню защитника Отечества. В гости также ждут ветеранов боевых действий и впервые ветеранов спорта.
Пятикратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, победитель первенства России по АРБ и рукопашному бою, кикбоксингу, победитель престижных кубков, сыктывкарский боец Вадим Малыгин проведет открытый семинар по смешанным единоборствам для всех желающих. Это мероприятие станет полноценной тренировкой и поможет спортсменам обменяться опытом, а салехардцев зажжет желанием заниматься ММА.
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в городском управлении по физической культуре и спорту, посмотреть бои смогут все любители смешанных единоборств бесплатно. Со многими из них поклонники ММА познакомились в октябре на турнире по смешанным единоборствам на призы губернатора ЯНАО в окружной столице.
Например, Федерация смешанных единоборств Коми для участия в этом турнире направила молодых бойцов команды, имеющих некоторые достижения в ММА. По итогам выступлений станет ясно, кого можно потихоньку готовить к участию в серьезных, в том числе профессиональных турнирах, а кому еще нужно набираться опыта на небольших площадках.
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