Бойцы сойдутся в захватывающей битве за Арктику

В Салехарде 17 февраля пройдет турнир по смешанным единоборствам «Битва в Арктике».

На ринге сойдутся бойцы из Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Сыктывкара, Воркуты и Кирова. Организаторы посвятили турнир Дню защитника Отечества. В гости также ждут ветеранов боевых действий и впервые ветеранов спорта.

Пятикратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, победитель первенства России по АРБ и рукопашному бою, кикбоксингу, победитель престижных кубков, сыктывкарский боец Вадим Малыгин проведет открытый семинар по смешанным единоборствам для всех желающих. Это мероприятие станет полноценной тренировкой и поможет спортсменам обменяться опытом, а салехардцев зажжет желанием заниматься ММА.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в городском управлении по физической культуре и спорту, посмотреть бои смогут все любители смешанных единоборств бесплатно. Со многими из них поклонники ММА познакомились в октябре на турнире по смешанным единоборствам на призы губернатора ЯНАО в окружной столице.

Например, Федерация смешанных единоборств Коми для участия в этом турнире направила молодых бойцов команды, имеющих некоторые достижения в ММА. По итогам выступлений станет ясно, кого можно потихоньку готовить к участию в серьезных, в том числе профессиональных турнирах, а кому еще нужно набираться опыта на небольших площадках.