Нурмагомедов: UFC лишила Макгрегора пояса, но ему об этом еще не сказали

Российский боец смешанного стиля (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что руководство UFC прислало ему контракт, согласно которому на кону его боя с американцем Тони Фергюсоном будет стоять титул чемпиона в легком весе.

"Мы с Фергюсоном будем драться за его пояс. У меня есть контракт, и я на 100% уверен, что буду драться за настоящий, полноценный пояс, а не за временный. У меня есть контракт на бой за настоящий титул, руководство UFC прислало мне такой контракт", — цитирует Нурмагомедова TMZ.

На данный момент титулом владеет ирландец Конор Макгрегор . Однако, по словам россиянина, UFC лишила Макгрегора пояса.

"Макгрегора лишат пояса. Возможно, об этом не объявляют, чтобы не расстраивать его, ведь он приносит хорошие деньги", — сказал Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 7 апреля в Нью-Йорке. Ранее российский боец рассказал об ожиданиях боя.