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Рой Нельсон — Мэтт Митрион, Немков — Макгири: прямая онлайн трансляция Bellator 194
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Рой Нельсон — Мэтт Митрион, Немков — Макгири: прямая онлайн трансляция Bellator 194 

Vringe.com 16 февраля 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир BELLATOR 194 в Анкасвилле (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Рой Нельсон (23-14) — Мэтт Митрион (12-5) Четвертьфинал Гран-при в тяжёлом весе
Патрики Фрейре (18-8) — Дерек Кампос (19-6)
Вадим Немков (8-2) — Лиам Макгири (12-2)
Хезер Харди (1-1) — Ана Хулатон (2-3)
Тайвэн Клэкстон (1-0) — Хосе Антонио Перес (0-1)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков Митрион-Нельсон и Немков-Макгири от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (17 февраля) — 04:00 (Киев), 05:00 (Москва) и 08:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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