Александр Емельяненко: «С Федором помиримся. Я с ним и не ссорился»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» отметил, что не был инициатором конфликта со своим братом Федором. Ссора между братьями вылилась на страницы прессы в октябре прошлого года.

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— Вы с братом помиритесь?

— Конечно, помиримся. Я с ним и не ссорился. Почитайте внимательно, что я говорил. А то на меня накинулись. «Вот, Александр, да ты…». А что я? Я не оскорбил, не обозвал, ярлык не повесил. Я просто ответил на его письмо и сказал: «Федя, если хочешь пообщаться, ты мне набери. Не надо что-то писать, через прессу выяснять отношения». Вот что я сделал. Я не провоцировал конфликт.

— Он вам не позвонил?

— Нет, не звонил. Наверное, с его стороны это была минутная слабость. Он же никогда не выделялся поспешными заявлениями. Всегда был рассудительным, думающим, взвешивающим. А тут раз… Сорвался, поспешил, поторопился. Наверное, были какие-то обстоятельства извне, которые его спровоцировали. А он просто на мне выместил.

— Не думаете сами ему позвонить?

— Всему свое время. Успокоится все, уляжется, выровняется. Все будет нормально, не переживайте. ( Илья АНДРЕЕВ

Полная версия интервью Александра Емельяненко