Вадим Немков замучил экс-чемпиона Лиама Макгири на Bellator 194

Анкасвилл, США. 25-летний российский полутяжеловес Вадим Немков (9-2) выиграл и второй бой в рамках Bellator, остановив экс-чемпиона промоушена из Великобритании Лиама Макгири (12-3) во втором по значимости событии турнира Bellator 194.

Невзирая на значительное превосходство соперника в росте и размахе рук, Немков методично разбивал оборону британца болезненными лоу-киками в переднюю ногу и в итоге добился капитуляции Лиама. Последний мог вырвать победу во втором раунде, когда практически накинул фирменный «треугольник». Однако Вадим выбрался из западни, а в третьем раунде, после его очередного лоу-кика, Макгири повалился на настил, и рефери остановил поединок, учитывая неспособность британца оказывать дальнейшее сопротивление.

Четвёртая подряд победа российского бойца.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Немков-Макгири (появится позже)

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