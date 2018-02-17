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Вадим Немков замучил экс-чемпиона Лиама Макгири на Bellator 194
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Вадим Немков замучил экс-чемпиона Лиама Макгири на Bellator 194 

Vringe.com 17 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Анкасвилл, США. 25-летний российский полутяжеловес Вадим Немков (9-2) выиграл и второй бой в рамках Bellator, остановив экс-чемпиона промоушена из Великобритании Лиама Макгири (12-3) во втором по значимости событии турнира Bellator 194.
Невзирая на значительное превосходство соперника в росте и размахе рук, Немков методично разбивал оборону британца болезненными лоу-киками в переднюю ногу и в итоге добился капитуляции Лиама. Последний мог вырвать победу во втором раунде, когда практически накинул фирменный «треугольник». Однако Вадим выбрался из западни, а в третьем раунде, после его очередного лоу-кика, Макгири повалился на настил, и рефери остановил поединок, учитывая неспособность британца оказывать дальнейшее сопротивление.
Четвёртая подряд победа российского бойца.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Немков-Макгири (появится позже)
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