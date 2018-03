Тренер Макгрегора готовится танцевать голым из-за Мэйуэзера

В конце прошлого года тренер ирландского чемпиона UFC в двух категориях Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что Флойд Мэйуэзер-младший никогда не будет драться по правилам ММА в UFC. А если его категоричный прогноз окажется ошибочным, то он спляшет голышом популярный ирландский танец, запишет это на видео и выложит съёмку в общий доступ.

Учитывая последние вести из закулисья, согласно которым реванш Мэйуэзера и Макгрегора может состояться именно в клетке, Кавана, похоже, уже сожалеет о сказанном, но готов сдержать слово.

«Знаете, вообще я в это не верил и даже совершил глупость, заявив в Твиттер, что станцую голым ирландский танец, если Флойд выйдет в октагон. Скажу честно — теперь я сильно нервничаю и уже начал разучивать па, — сетует тренер. — Серьёзно, это безумный мир, в котором проходят бои, которые не могли произойти. Этот бой (Мэйуэзер-Макгрегор в ММА) из той же серии, но, похоже, там действительно что-то затевается. Мы все знаем, что случится, если Флойд будет драться с Конором по правилам ММА, но я не скажу, что это не любопытно. Это возвращает нас к истокам, UFC 1, 2, 3, когда поединки были больше представлением, чем спортом, но всем было интересно за ними наблюдать».

Смотрите также: Мэйуэзер бьёт Макгрегора локтем в окровавленное лицо — кадр дня I will do the Riverdance naked the day Mayweather fights in the ufc. Absolutely never going to happen. Not ever. pic.twitter.com/yAUbche7OC

— Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 20 декабря 2017 г.

Источник: FightTime

