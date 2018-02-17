Густафссон: Кормье получил свой пояс в подарок на Рождество 

Шведский боец UFC Александер Густафссон ответил на выпад Даниэля Кормье. Кормье ранее подметил, что провёл бой в 2015 году в стойке, чтобы сломить дух Густафссона.
«Это ты олимпийский борец, в не я, однако я смог перевести бой с тобой в партер. Именно ты оказался в нокдауне. Люк Рокхолд может заблудиться на пути к своему поясу, но бой с чемпионом должен произойти. Ты тожн сошёл с титульной дороги. Рождество для тебя наступило намного раньше в этом году. Кормье, ты получил пояс в подарок на Рождество», — написал на своей странице в «инстаграме» Густафссон.