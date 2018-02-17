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Детки в клетке: в Первоуральске 6-летние бойцы сразились друг с другом в октагоне
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Детки в клетке: в Первоуральске 6-летние бойцы сразились друг с другом в октагоне 

e1.ru 17 февраля 2018
Фото: e1.ru
Сегодня в Первоуральске прошло открытое первенство Свердловской области по карате и областной турнир по комбат-самообороне на кубок «ДОСААФ», посвященный Дню защитника Отечества. На нем наряду со взрослыми участниками за победу боролись и совсем маленькие бойцы — 6–7 лет.
В специальной клетке разгорелась нешуточная борьба, и на некоторых поединках даже приходилось обращаться за помощью врача.
— У нас не шахматы, не балет, — рассказал E1.RU организатор Михаил Махнев. — Но травм серьезных сегодня не было: только ушибы, растяжения. Маленькие участники бьются с ограничениями в правилах. Взрослые мужики, когда бьются, могут использовать болевые приемы, бой идет, пока не сдался. У детей такого нет, чтобы не было травматизма. Ограниченные удары.
По словам организаторов, участников сегодня было около 200 человек.
— Бои проводятся в октагоне, так как это зрелищно и безопасно: спортсмены не вылетают с площадки, они не могут на кого-то улететь, на пол, на незащищенную часть, — добавил Михаил. — И это более продвинутые правила, виды единоборств, тенденции, подводящие к ММА, боям без правил.
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