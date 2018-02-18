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Бои ММА в Перми: публикуем фоторепортаж с чемпионата по смешанным единоборствам
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Бои ММА в Перми: публикуем фоторепортаж с чемпионата по смешанным единоборствам 

59.ru 18 февраля 2018
Фото: 59.ru
17 января в пермском манеже «Спартак» прошел чемпионат по смешанным единоборствам, который также называют боями ММА. За победу в соревнованиях боролись спортсмены разных весовых категорий: от 56 до 94 килограммов. Те, кто одержал победу, скоро поедут в Ижевск, чтобы выступить на чемпионате Приволжского федерального округа.
Бои проходили в манеже «Спартак»
Бои ММА в манеже «Спартак» собрали много зрителей. Все болели за друзей и знакомых, которые в этот вечер вышли на ринг. Один боец вставал в красный угол, другой — в синий. После сигнала они начинали схватку: наносили друг другу удары кулаками, ногами, опрокидывали противника на помост и боролись лежа, и даже применяли удушающие приемы.
В чемпионате участвовали спортсмены со всего Пермского края
Смотреть на трибуны было не менее интересно, чем на ринг. «Давай, бей по корпусу!» или «Работай, сбрасывай его» — выкрикивали болельщиками. Когда их товарищ делал удачный бросок, его друзья одобрительно кричали «Молодец, продолжай!», а если получал сильный удар соперника, пытались поднять его боевой дух: «Соберись!», «Дыши, не сдавайся!».
Тренеры поддерживают своих воспитанников
Тренер настраивает спортсмена на дальнейший бой  После боя те, кто еще недавно были противниками, помогали друг другу подняться, пожимали руки, обнимались, подходили к тренерам и благодарили их за подготовку партнера по рингу.
Чтобы боец освежился перед вторым раундом, его обмахивают полотенцем
Болельщики поддерживали своих товарищей
— За соревнованиями следили медики. При необходимости бои могли остановить, но, к счастью, обошлось без серьезных травм: есть только один перелом и одно растяжение, —рассказали организаторы чемпионата.
На чемпионате дежурили сотрудники «Скорой помощи»
Медики осматривали спортсменов между раундами и после завершения боя  Победителями в своих весовых категориях стали Альмир Гимганов, Данил Лютов, Антон Конкурогов, Гарри Муравьев, Шамиль Зулпукаров, Алексей Ким, Алексей Яковлев и Иван Литвинов. Все они получили дипломы, кубки и право представить Пермь на Чемпионате Приволжского федерального округа.
Судьи определяют победителей
Решить кому отдать первенство не всегда просто
— Я уже выигрывал на соревнованиях такого уровня, но все равно очень рад первому месту. Это показатель того, что я в очередной раз смог победить себя, — признался 59.ru Гарри Муравьев. — Теперь буду готовиться к окружным соревнованиям, продолжать тренироваться. Для меня смешанные единоборства — это важная часть жизни. В ММА сочетаются разные техники боя. Нельзя хорошо владеть одной, нужно развиваться во всех. Мне очень нравится, что совершенствоваться здесь можно бесконечно.
Спортсмены устали, но почти все ушли с ринга без травм
Таблички с номерами раундов выносили красивые девушки
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