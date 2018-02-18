Бои ММА в Перми: публикуем фоторепортаж с чемпионата по смешанным единоборствам

17 января в пермском манеже «Спартак» прошел чемпионат по смешанным единоборствам, который также называют боями ММА. За победу в соревнованиях боролись спортсмены разных весовых категорий: от 56 до 94 килограммов. Те, кто одержал победу, скоро поедут в Ижевск, чтобы выступить на чемпионате Приволжского федерального округа.

Бои проходили в манеже «Спартак»

Бои ММА в манеже «Спартак» собрали много зрителей. Все болели за друзей и знакомых, которые в этот вечер вышли на ринг. Один боец вставал в красный угол, другой — в синий. После сигнала они начинали схватку: наносили друг другу удары кулаками, ногами, опрокидывали противника на помост и боролись лежа, и даже применяли удушающие приемы.

В чемпионате участвовали спортсмены со всего Пермского края

Смотреть на трибуны было не менее интересно, чем на ринг. «Давай, бей по корпусу!» или «Работай, сбрасывай его» — выкрикивали болельщиками. Когда их товарищ делал удачный бросок, его друзья одобрительно кричали «Молодец, продолжай!», а если получал сильный удар соперника, пытались поднять его боевой дух: «Соберись!», «Дыши, не сдавайся!».

Тренеры поддерживают своих воспитанников

Тренер настраивает спортсмена на дальнейший бой После боя те, кто еще недавно были противниками, помогали друг другу подняться, пожимали руки, обнимались, подходили к тренерам и благодарили их за подготовку партнера по рингу.

Чтобы боец освежился перед вторым раундом, его обмахивают полотенцем

Болельщики поддерживали своих товарищей

— За соревнованиями следили медики. При необходимости бои могли остановить, но, к счастью, обошлось без серьезных травм: есть только один перелом и одно растяжение, —рассказали организаторы чемпионата.

На чемпионате дежурили сотрудники «Скорой помощи»

Алексей Яковлев и Медики осматривали спортсменов между раундами и после завершения боя Победителями в своих весовых категориях стали Альмир Гимганов, Данил Лютов, Антон Конкурогов, Гарри Муравьев, Шамиль Зулпукаров, Алексей Ким Иван Литвинов . Все они получили дипломы, кубки и право представить Пермь на Чемпионате Приволжского федерального округа.

Судьи определяют победителей

Решить кому отдать первенство не всегда просто

— Я уже выигрывал на соревнованиях такого уровня, но все равно очень рад первому месту. Это показатель того, что я в очередной раз смог победить себя, — признался 59.ru Гарри Муравьев. — Теперь буду готовиться к окружным соревнованиям, продолжать тренироваться. Для меня смешанные единоборства — это важная часть жизни. В ММА сочетаются разные техники боя. Нельзя хорошо владеть одной, нужно развиваться во всех. Мне очень нравится, что совершенствоваться здесь можно бесконечно.

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