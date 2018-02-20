Сборная Северного флота заняла первое место на чемпионате ВМФ по гиревому спорту

Гиревикам-североморцам была вручена главная награда турнира — Кубок главнокомандующего ВМФ России.

На прошедшем чемпионате Военно-Морского Флота России по гиревому спорту в Санкт-Петербурге сборная Северного флота заняла первое место, команда ВУНЦ ВМФ «Военно-медицинская академия» стала второй, а «бронзу» завоевали представители Черноморского флота.

В заключение соревнований была проведена командная эстафета, где участвовало по 5 человек из каждой команды. Спортсмены по очереди, в течение трех минут, выполняли максимальное количество подъемов гири по длинному циклу. В упорной борьбе с перевесом в один балл победила команда Северного флота.

На соревнования собралось более 100 военнослужащих из команд Северного, Тихоакеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также других структурных подразделений Военно-Морского Флота России.

Состязания проводились в семи весовых категориях: до 63, 68, 73, 78, 85, 95 килограммов и свыше.

Команде Северного флота была вручена главная награда турнира — Кубок главнокомандующего ВМФ России.