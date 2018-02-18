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Гольцов: хочу попасть туда, где смогу проявить себя на высшем уровне
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Гольцов: хочу попасть туда, где смогу проявить себя на высшем уровне 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Российский супертяжеловес Денис Гольцов рассказал о перспективах контракта с иностранной организацией и поделился мнением о предстоящем турнире UFC в России.
«Сейчас контракт с ACB подходит концу, мы взяли небольшую паузу на бой с Атанасом Джамбазовым и на чемпионат России по самбо. После отдохнём и будем думать, что дальше. На счет контракта с иностранными промоушенами, на данный момент мы не ведем переговоров. Но, это логичное желание любого бойца, который выступает, подписать контракт с иностранной топовой организацией. Конечно же, хотелось бы попасть туда, где я могу проявить себя на высшем уровне.
Турнир UFC в России? UFC нужен в России, для того, что большая часть спортсменов тут высокого уровня, вполне составляют конкуренцию Западу. У нас публика не сильно, конечно, избалована боями и жаждет большого события, тем более такой величины, который соберет топовых бойцов. Я обязательно на этот турнир пойду. Мне кажется, если соберётся хороший кард, даже Олимпийского будет мало. Дай Бог, если все сложится, и в сентябре UFC действительно придет», — подчеркнул Гольцов.
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