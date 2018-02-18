Белфорт проведет прощальный бой в MMA с Мачидой в Рио-де-Жанейро

Бывший чемпион UFC Витор Белфорт проведет заключительный бой в своей профессиональной карьере с другим бывшим чемпионом промоушна Лиотой Мачидой в рамках турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро, который состоится 12 мая.

В прошлом году 40-летний бразилец Белфорт провел два боя. 11 марта он проиграл Келвину Гастелуму (позднее результат боя был аннулирован из-за положительного результата допинг-теста Гастелума на марихуану). А в июне он Белфорт одержал победу над Нэйтом Маркуардтом.

Всего за свою карьеру в MMA Белфорт одержал 26 побед при 13 поражениях.