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UFC Fight night 126. Серроне отправил в технический нокаут Медейроса
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UFC Fight night 126. Серроне отправил в технический нокаут Медейроса 

Чемпионат.com 19 февраля 2018
В американском Остине завершился традиционный турнир UFC Fight nights 126. В главном событии вечера Дональд «Ковбой» Серроне в первом раунде техническим нокаутом победил Янси Медейроса. В другом поединке Деррик Льюис отправил в нокаут Марчина Тыбуру.
UFC Fight night 126  Основной кард:
Дональд «Ковбой» Серроне — Янси Медейрос — победа Серроне техническим нокаутом Деррик Льюис — Марчин Тыбура — победа Льюиса нокаутом Джеймс Вик — Франсиско Тринальдо — победа Вика единогласным решением судей Кёртис Миллендер — Тиаго Алвес — победа Миллендера нокаутом Брэндон Дэвис — Стивен Петерсон — победа Дэвиса единогласным решением судей Сэйдж Норткатт — Тибо Гоути — победа Норткатта единогласным решением судей
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