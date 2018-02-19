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UFC: Деррик Льюис остановил Марцина Тыбуру
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UFC: Деррик Льюис остановил Марцина Тыбуру 

Vringe.com 19 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Остин, США. Американский тяжеловес Деррик Льюис (19-5) одержал досрочную победу над поляком Марцином Тыбурой (16-4) во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night 126.
Льюис доставил сопернику неприятности ударами в стойке в первом раунде, но Тыбура приспособился, переводил американца на покрытие и выходил в фулл-маунт, откуда работал граунд-энд-паундом и предпринимал (безуспешные) попытки сабмишенов.
В третьем раунде основательно уставший Деррик сумел собрать оставшиеся силы и обрушить на Марцина серию мощных ударов, один из которых, правый хук, опрокинул Тыбуту на настил. Там избиение продолжилось, и рефери ничего не оставалось, как вмешаться и присудить Льюису победу техническим нокаутом.
Седьмая победа американца в восьми последних поединках.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Льюис-Тыбура (появится в скором времени)
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