UFC: Деррик Льюис остановил Марцина Тыбуру

Остин, США. Американский тяжеловес Деррик Льюис (19-5) одержал досрочную победу над поляком Марцином Тыбурой (16-4) во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night 126.

Льюис доставил сопернику неприятности ударами в стойке в первом раунде, но Тыбура приспособился, переводил американца на покрытие и выходил в фулл-маунт, откуда работал граунд-энд-паундом и предпринимал (безуспешные) попытки сабмишенов.

В третьем раунде основательно уставший Деррик сумел собрать оставшиеся силы и обрушить на Марцина серию мощных ударов, один из которых, правый хук, опрокинул Тыбуту на настил. Там избиение продолжилось, и рефери ничего не оставалось, как вмешаться и присудить Льюису победу техническим нокаутом.

Седьмая победа американца в восьми последних поединках.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Льюис-Тыбура (появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.