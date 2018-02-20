Больше не друзья: Митрион обвинил Нельсона в жульничестве

Полуфиналист Гран-при Bellator в тяжёлом весе Мэтт Митрион (13-5) изменил отношение к Рою Нельсону (23-15) после их реванша, который стал главным событием турнира Bellator 194 в Анкасвилле (США) 16 февраля. Если раньше бойцов можно было назвать приятелями, то случившееся в клетке поставило на товариществе жирный крест. В эфире MMA Hour Митрион, одержавший победу по очкам, но побитый в партере в третьем раунде, объяснил, почему.

«Рой засунул большой палец правой ноги в сетку, и в течение 45 секунд, пока обрабатывал меня локтями, жульничал. Он пользовался упором как рычагом и давил на меня, отталкиваясь от сетки, — заявил Мэтт. — Рой показушник, любит поговорить о том, какой он честный и чистый боец, не принимающий допинг, и бла-бла-бла, но проиграв два раунда и оказавшись на грани поражения, он не побрезговал сжульничать ради победы. Это было подло. Он двуличный чувак с фальшивыми ценностями — вот что я думаю на этот счет. И если кто-то думает, что я одержал спорную победу, пусть пересмотрит запись и обратит внимание на моменты, о которых я говорю».

Вернул должок — и в полуфинал: репортаж vRINGe о Митрион-Нельсон II ВИДЕОЗАПИСЬ этого поединка

Источник: FightTime

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