Исмагулов собирается «доминировать» против Тутараули

Российский боец ММА, Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от поединка с грузином Раулем Тутараули за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе, который принадлежит на данный момент россиянину.
"Мы разрабатываем хорошую тактику на бои, обдумываем все возможные положения и ситуации, ищем слабые стороны соперника и грядущий поединок не станет исключением. У меня подготовлена грамотная тактика на бой и мне лишь необходимо ее придерживаться. Я собираюсь доминировать в этом поединке и выигрывать каждый эпизод и каждый раунд, не оставив ему шансов. С предыдущей нашей встречи я стал значительно лучше в физическом плане, стал намного сильнее", — цитирует слова Исмагулова пресс-служба союза ММА России.
Он также выразил надежду на то, что Тутараули сможет составить ему серьезную конкуренцию.
"Надеюсь, что Тутараули даст мне хороший, конкурентный бой, где я смогу показать все, на что я способен", — добавил Исмагулов.
Бой состоится 22 февраля в Москве.
Исмагулов является действующим чемпионом M-1 Challenge. В карьере Тутараули 18 побед, 13 из которых — нокаутом.