Соннен: лишение титула позитивно скажется на Макгрегоре

«Сегодня я проснулся и прочитал, что у Конора Макгрегора отберут пояс чемпиона UFC. Таким был заголовок на одном из новостных сайтов. Я подумал, что это очень интересно, но это не новость. Я знал об этом шесть недель и прочитал об этом на том же самом сайте.

До того момента, как не было известно о том, что Бой Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсона состоится, у организации не было причин отбирать пояс у Макгрегора и оставаться без чемпиона.

Многие думают, что ситуация скажется на Макгрегоре негативно. Но это не так, это наоборот позитивно скажется на Макгрегоре. Он не защищал титул, за это отбирают пояса. Где угодно, в боксе и даже в рестлинге. 12 месяцев, и неважно, по какой причине, болен ты или травмирован. Через год тебя могут лишить пояса. В ММА же этот срок не определён регламентом. Конор Макгрегор всё ещё чемпион в 145 фунтов. Он зарегистрировал подпись «чемпион чемпионов» как торговую марку. Неважно, как он вернётся в октагон, с поясом или без него. Важнее то, как он покинет клетку. Возвращение чемпиона, бойца, который собирается забрать пояс, который он не терял, — это прекрасная история. И если посмотреть на всю картину — его возвращение на бой с новым чемпионом — это гораздо более интересная история, чем просто защита титула», — подчеркнул Соннен.