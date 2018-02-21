Мейвезер-старший: Флойд может выигрывать в MMA, но лучше туда не лезть

Флойд Мейвезер-старший, отец бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, считает, что его сыну по силам выигрывать бои в смешанных боевых искусствах, но лучше не участвовать в таких соревнованиях.

«Я более чем уверен, что Флойду по силам выиграть несколько боёв в MMA, но лучше оставить эту затею и не лезть в новый спорт. В смешанных боевых искусствах масса тонкостей и своих нюансов, поэтому рассчитывать на абсолютный успех новичку нельзя. Считаю, что единственный путь для Флойда — завершить карьеру в боксе и не соваться в MMA», — сказал Мейвезер-старший RTV6.