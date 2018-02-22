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Президент UFC: «Макгрегор точно лишится пояса»
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Президент UFC: «Макгрегор точно лишится пояса» 

Спорт-Экспресс 22 февраля 2018
Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что ирландец Конор Макгрегор будет лишен титула чемпиона UFC. При этом он добавил, что Макгрегор может провести бой с Флойдом Мейвезером.
— Макгрегор точно лишится пояса, официально это будет объявлено в ближайшее время — цитирует tmz Уайта. — Но он провести бой с Мейвезером, так как есть смысл в этом поединке по правилам MMA после их боя в боксе. Переговоры идут, но официально пока ничего не решено.
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