Президент UFC: «Макгрегор точно лишится пояса»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что ирландец Конор Макгрегор будет лишен титула чемпиона UFC. При этом он добавил, что Макгрегор может провести бой с Флойдом Мейвезером.

— Макгрегор точно лишится пояса, официально это будет объявлено в ближайшее время — цитирует tmz Уайта. — Но он провести бой с Мейвезером, так как есть смысл в этом поединке по правилам MMA после их боя в боксе. Переговоры идут, но официально пока ничего не решено.

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