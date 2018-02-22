Туменов: в ACB платят больше, чем в UFC

Российский боец UFC Альберт Туменов , недавно покинувший UFC и подписавший контракт с лигой смешанных единоборств АСВ, рассказал об уровне гонораров в американском турнире.

«В ACB платят больше, чем в UFC, когда я там выступал. Хотя у меня там тоже был неплохой контракт. Например, сейчас в UFC новичкам платят 10 тысяч долларов и еще столько же за победу. А вот топовым бойцам, которые уже звёзды, им платят огромные деньги. Я получал 22 + 22 за последние бои, для меня это было мало», — сказал Туменов в интервью телеканалу «Краснодар».