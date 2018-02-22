Ещё
Туменов: в ACB платят больше, чем в UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туменов: в ACB платят больше, чем в UFC 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Российский боец UFC Альберт Туменов, недавно покинувший UFC и подписавший контракт с лигой смешанных единоборств АСВ, рассказал об уровне гонораров в американском турнире.
«В ACB платят больше, чем в UFC, когда я там выступал. Хотя у меня там тоже был неплохой контракт. Например, сейчас в UFC новичкам платят 10 тысяч долларов и еще столько же за победу. А вот топовым бойцам, которые уже звёзды, им платят огромные деньги. Я получал 22 + 22 за последние бои, для меня это было мало», — сказал Туменов в интервью телеканалу «Краснодар».
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: бой с Фергюсоном — главный в UFC на сегодняшний день Роган: Мейвезера-младшего в UFC Макгрегор уничтожит Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение