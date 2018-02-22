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Звёздные ветераны Мачида и Белфорт подерутся на UFC 224
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Звёздные ветераны Мачида и Белфорт подерутся на UFC 224 

Vringe.com 22 февраля 2018
Фото: Vringe.com
12 мая в рамках турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится поединок звёздных ветеранов и экс-чемпионов промоушена Витора Белфорта (26-13) и Лиото Мачиды (23-8). Бой уже подтверждён официально.
Оба бойца не радуют болельщиков стабильно успешными выступлениями в последние годы. Так, 39-летний Мачида за последние три года провёл только четыре поединка (в том числе из-за допинговой дисквалификации), из которых победил только в одном — крайнем (раздельным решением судей Эрика Андерса 3 февраля этого года).
40-летний Белфорт планировал попрощаться со спортом в середине января, проведя поединок против Юрайя Холла на UFC Fight Night 124. Однако, бой сорвался, поскольку соперник бразильца угодил в больницу из-за последствий сгонки веса. Из четырёх последних боёв Витор также победил только в крайнем — Нэйта Маркуордта по очкам в июне прошлого года.
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