Джефф Монсон проведет первый бой под российским флагом в Красногорске

Первый бой знаменитого бойца смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффа «Снеговика» Монсона под российским флагом состоится 19 мая в Красногорске на Кубке главы округа по смешанным боевым единоборствам (ММА). Бой будет посвящен вступлению Монсона в статус гражданина России.

26 февраля 2018 года в 12:00 в пресс-центре

пресс-конференция

Джеффа Монсона. В мероприятии также примет участие глава городского округа Красногорск Московской области Радий Хабиров.

Джефф Монсон за свою карьеру одержал 60 побед на профессиональном ринге, он является двукратным чемпионом мира по грэпплингу по версии ADCC и трехкратным чемпионом мира по грэпплингу по версии FILA. Также Монсон является чемпионом мира по бразильскому

джиу-джитсу. Черный пояс по этому виду боевых искусств Монсону вручил основатель американского клуба бойцов смешанного стиля, один из ведущих клубов в подготовке бойцов смешанных боевых искусств American Top Team Рикардо Либорио.