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Пальхарес проведет бой против Хизриева
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Пальхарес проведет бой против Хизриева 

Советский спорт 22 февраля 2018
Соперником бразильского бойца станет непобежденный Алиасхаб Хизриев, который провел 11 боев и выиграл шесть из своих одинадцати боев досрочно.
Напомним, ранее Пальхарес выступал в UFC и был чемпионом WSOF в полусреднем весе.
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