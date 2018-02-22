Пальхарес проведет бой против Хизриева

Соперником бразильского бойца станет непобежденный Алиасхаб Хизриев, который провел 11 боев и выиграл шесть из своих одинадцати боев досрочно.

Напомним, ранее Пальхарес выступал в UFC и был чемпионом WSOF в полусреднем весе.