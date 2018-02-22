Приезд Майка Тайсона в Екатеринбург удивил американского бойца ММА

В Екатеринбурге прошла открытая тренировка бойцов MMA Джоуи Бельтрана и россиянина Сергея Харитонова . После серии упражнений американец удивился приезду Майка Тайсона и отправился изучать достопримечательности Екатеринбурга, а Сергей Харитонов поблагодарил своих уральских учителей, передает в четверг, 22 февраля, корреспондент АиФ-Урал

Соперники главного поединка в турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет в воскресенье в Екатеринбурге, провели в отеле Hayatt Regency первую тренировку. После 20-минутной серии упражнений американский боец по боям без правил Джоуи Бельтран рассказал, что ему очень понравилась столица Урала, и очень сильно удивился и обрадовался тому, что поединок будет смотреть его земляк и легенда мирового бокса Майк Тайсон.

«Правда? Майк Тайсон приедет сюда в Екатеринбург? Это реально круто, — заявил спортсмен. — Мне понравилось у вас в городе. Правда, немного прохладно. Но я жил одно время в Нью-Джерси. Там такая же погода — мне не привыкать».

После тренировки спортсмен поинтересовался, на какие достопримечательности можно посмотреть в столице Урала и отправился первым делом в Ельцин Центр , а затем в Храм-на-Крови.

Российского бойца по боям без правил Сергея Харитонова ничуть не удивило появление Майка Тайсона на турнире — спортсмен знал о его приезде. В свою очередь, также тщательно позанимавшись с своим спарринг-партнером, Сергей Харитонов отметил, что ему предстоит достаточно серьезный бой. Но отметил, что в Екатеринбурге он бьется уже не в первый раз, и с столицей Урала его связывает нечто большее. «У меня были такие учителя, как Александр Сергеевич Федоров и Николай Николаевич Зуев . Это ваши уральские самбисты, которые многому меня научили. За это я им очень благодарен и люблю этот город. Надеюсь, что Николай Зуев придет на мой поединок», — отметил спортсмен.

К слову, Александр Федоров — легендарный самбист из Екатеринбурга, завоевавший титул чемпиона мира в 1973 году в Тегеране. Николай Зуев является одним из основателей поединков по боям без правил в Екатеринбурге, создав в 1993 году центр смешанных единоборств. Кроме того, самбист неоднократно принимал участие в турнире по смешанным единоборствам RINGS, которые в том числе проходили и в уральской столице.