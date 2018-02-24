Даниэль Кормье: Бой с Миочичем — главный в жизни

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье (20-1) уже дважды выходил в клетку против одного из лучших бойцов в истории ММА Джона Джонса, но даже несмотря на это предстоящий поединок против чемпиона в тяжёлой категории Стипе Миочича (18-2) он считает главным в карьере.

Напомним, что бой Миочич-Кормье станет главным событием турнира UFC 226, который состоится 7 июля в Лас-Вегасе (США).

«Это самый большой бой в моей жизни. Самый большой поединок, в котором я когда-либо принимал участие, — говорит Кормье в интервью FloCombat. — Я уже участвовал в нескольких крупнейших боях за всю историю UFC: я был в карде UFC 182, я должен был возглавить UFC 200 и был большой частью UFC 214. И вот ещё один мегафайт. Для меня большая честь, что я участвовал в нескольких крупнейших событиях этого молодого спорта. Это значит, что UFC доверяет мне, снова и снова предоставляя мне такую роль. Они знают, что на меня можно положиться, и свою часть работы я всегда выполню».

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