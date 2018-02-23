Макгрегор: я готов был выступить UFC 222 

Чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что не намерен завершать свои выступления в смешанных боевых единоборствах и в ближайшее время вернётся в октагон.
«Я готов был выступить на UFC 222 и драться с Фрэнки Эдгаром, когда Макс Холлоуэй снялся с поединка, но мне сообщили, что организация не успевает собрать нужное количество денег. Я лучший в MMA, много сделал для этого спорта и прошу относиться с уважением к тому огромному объёму проделанной вне октагона работы», — написал боец в «Инстаграме».