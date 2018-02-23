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Россиянин Штырков оказался легче поляка Лазарса на взвешивании перед боем в Челябинске
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Россиянин Штырков оказался легче поляка Лазарса на взвешивании перед боем в Челябинске 

ТАСС 23 февраля 2018
Фото: ТАСС
ЧЕЛЯБИНСК, 23 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Российский боец смешанного стиля Иван Штырков оказался легче поляка Марчина Лазароса на взвешивании перед боем, который пройдет 24 февраля в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в компании RCC Boxing Promotion.
"Штырков показал вес 92,8 кг, а Лазарс — 93,0 кг", — сказали там.
Ранее ТАСС сообщал, что американский боксер Майк Тайсон посетит в качестве гостя вечер единоборств в Челябинске. Организаторы также вели переговоры о приезде ирландского бойца Конора Макгрегора, однако не смогли прийти к соглашению.
Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо. В боях по правилам смешанных единоборств (ММА) россиянин побеждал таких бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, британец Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 12 побед (девять досрочно) и ни одного поражения. Лазарос одержал 11 побед и потерпел пять поражений.
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