Россиянин Штырков оказался легче поляка Лазарса на взвешивании перед боем в Челябинске

"Штырков показал вес 92,8 кг, а Лазарс — 93,0 кг", — сказали там.

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