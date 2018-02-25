Иван Штырков победил Марчина Лазарса единогласным решением судей

В Челябинске состоялся турнир ММА «Бои в клетке RCC 2». В главном поединке вечера россиянин Иван Штырков одержал победу над польским бойцом.

В субботу в Челябинске состоялся турнир ММА «Бои в клетке RCC 2», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В главном бою вечера екатеринбуржец Иван Штырков одержал победу над польским бойцом Марчином Лазарсом.

Звёздные гости

Первый турнир новой серии «Бои в клетке» прошёл в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Его хэдлайнером был екатеринбургский боец ММА Иван Штырков. И вот теперь второй турнир «Бои в клетке. RCC 2», проводящийся в создающей особый антураж 10-угольной клетке, принимал Челябинск. Почётными гостями вечера единоборств стали приглашённые «Русской медной компанией» знаменитые бывшие абсолютные чемпионы мира по профи-боксу Майк Тайсон Костя Цзю , а также легенда ММА «Последний Император» Фёдор Емельяненко

Программа визита на Южный Урал суперзвёзд ринга оказалась очень насыщенной. Они посетили шахтёрский город Коркино в Челябинской области, известный благодаря самому глубокому в Евразии угольному разрезу, который из-за запаха серы и смога получил прозвище «филиал ада». Там Тайсон и Цзю побывали в недавно капитально отремонтированном за средства «Русской медной компании» детском саду. Легендарные боксёры прошлись по светлым помещениям, побывали на детском концерте, после чего сфотографировались с воспитанниками этого дошкольного учреждения.

Затем почётные гости отправились в городской парк имени Федько, где заложили первый камень спортивного комплекса, который также будет строить РМК. За год там планируют возвести огромный ФОК, не потратив ни рубля из бюджета. После этого Тайсон и Цзю провели бесплатный мастер-класс для всех желающих в челябинском спорткомплексе «Метар-Спорт». На встречу со знаменитыми спортсменами пришло около тысячи желающих потренироваться под их руководством. Многие жители привели на мастер-класс своих детей. Также в тренировке приняли участие ученики спортшкол Челябинска. После мероприятия все желающие могли сделать фото со звёздами ринга и взять у них автограф.

По словам исполнительного директора RCC Boxing Promotions Алексея Титова, 25 февраля Майк Тайсон проведёт аналогичный мастер-класс и в Екатеринбурге, а затем там же станет почётным гостем турнира по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship, который состоится в Культурно-развлекательном комплексе «Уралец». Ранее организаторы планировали визит ещё одного почётного гостя — суперзвёздного бойца ММА Конора Макгрегора , но о его приезде на Урал договориться не удалось.

Главное событие

В главном событии вечера, как и на первом турнире «Бои в клетке», выступил 29-летний россиянин Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк. Он является уроженцем Хабаровска, но вырос в Екатеринбурге. Там же в 2015 году состоялся его профи-дебют в ММА. Штырков является двукратным бронзовым призёром чемпионата России по боевому самбо. В боях по правилам ММА он побеждал таких бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон Рикко Родригес , британец Филипп де Фрис и японец Сатоси Исии. Всего в его активе было 12 побед (9 досрочно) без единого поражения.

Иван проводил второй бой в полутяжёлом весе (до 93 кг). Дебют в этой категории, в которую он решил спуститься из тяжелого веса, он провёл в ноябре прошлого года, одержав победу единогласным решением судей над конголезским французом Кристианом М’Пумбу. На сей раз Штыркову противостоял 35-летний поляк Марчин Лазарс, который был выше россиянина почти на 10 см. Послужной список приезжего бойца составлял 11 побед (6 досрочно) и 5 поражений. Кроме выступлений на родине поляк проводил бои также в Англии, США, России и Италии.

На предматчевом взвешивании Штырков (92,8 кг) оказался немного легче Лазарса (93,0 кг). В предматчевом интервью Иван рассказал, что готовился к этому поединку на протяжении трёх месяцев, а также признался, что не будет испытывать дополнительное волнение от присутствия в зале Майка Тайсона. «Это легенда бокса. Показать свои навыки в присутствии такого человека для меня является честью. Но я бы не сказал, что это будет для меня волнительно», — заявил Штырков.

Также Иван прокомментировал предстоявший поединок. «Лёгких боев не бывает, каким окажется противостояние увидим уже в клетке. Соперник достойный, серьёзный. Лазарс позиционирует себя как борец, я же себя — как боец смешанных единоборств. Сделаю всё, что в моих силах. Надеюсь, что будет много крови», — сказал россиянин.

В итоге бой прошёл под диктовку Штыркова, который умело маневрировал, наносил гораздо больше ударов, чаще попадал и превосходил своего соперника в разменах. Лазарс периодически пытался что-то противопоставить россиянину, стараясь использовать преимущество в росте и размахе рук в стойке и время от времени стремясь перевести бой в партер. Однако у поляка мало что получалось.

В 1-м раунде Лазарс дважды пытался пройти в ноги и один раз то же самое сделал Штырков, однако всякий раз это заканчивалось клинчами в стойке. Иван несколько раз хорошо попал левым хуком, поляк же уповал лишь на работу джебом. Также россиянин регулярно наносил удары ногами, причём как лоу-кики, так и хай-кики. Во 2-й пятиминутке Штыркову наконец удался проход в ноги, после чего он попытался провести болевой на руку, но Лазарс вырвался и уже в клинче ударил коленом ниже пояса. Затем Ивану удалось повалить и накрыть соперника, после чего он принялся наносить поочерёдно удары кулаками и локтями. А под конец раунда Лазарс попытался провести удержание со спины, но Штырков сумел вырваться из сложного положения и гонг на перерыв бойцы встретили в клинче у сетки.

Заключительный раунд начался с неудачной попытки россиянина перевести бой в партер. Но и в стойке Иван продолжал раз за разом проводить успешные боковые удары левой рукой. Несмотря на усталость, Штырков действовал гораздо активнее соперника. Лазарс же лишь отходил, как правило, без ударов и пару раз попытался осуществить проход в ноги. Впрочем, совладать с превосходящим его в физической силе Штырковым он и там не мог.

В итоге по окончании боя единогласным решением судей победителем был признан Штырков, выигравший уже в 13-й раз в профессиональной карьере. В послематчевом интервью в клетке Иван поздравил мужчин с прошедшим Днём защитника Отечества, пожелал всем здоровья и успехов, а также поблагодарил за поддержку собравшуюся публику, своих друзей, членов команды и спонсоров.

Баталии в ДС «Трактор»

Схватке Штыркова и Лазарса предшествовали еще 8 боёв по правилам ММА и 3 — по правилам древнего муай-тай. В турнире принимали участие спортсмены из семи стран — России, Казахстана, Киргизии, Бразилии, Греции, Франции и Польши. Перед выходом последних четырёх пар бойцов к участникам и зрителям состязаний с приветственной речью обратились Майк Тайсон и Костя Цзю.

В со-главном событии вечера в рамках среднего веса (до 84 кг) 26-летний россиянин Михаил Рагозин (9-3, 8 досрочно) сразился с недавним соперником Штыркова, уже известным публике 40-летним экс-чемпионом Bellator Кристианом М’Пумбу (21-9-1, 17 досрочно). Екатеринбуржец ещё во время выступлений в любителях добился немалого количества регалий, становившись бронзовым призёром чемпионата России по ММА и чемпионом России по грэпплингу. Рагозин является мастером спорта по ММА, рукопашному бою, греко-римской борьбе и комплексному единоборству. Его дебют в профи состоялся в декабре 2014 года.

Михаил одерживал победы, в частности, на турнирах промоушенов M-1 и Fight Nights. Начавший свою профессиональную карьеру ещё в 2004 году М’Пумбу стал для него уже вторым за карьеру соперником, который является бывшим чемпионом Bellator. Ранее екатеринбуржец уступил по очкам американцу Брэндону Хэлси . Но на этот раз Михаил одержал чистую победу.

1-й раунд оппоненты провели исключительно в стойке и преимущественно в центре ринга. Рагозин поддавливал, а М’Пумбу работал вторым номером. Михаил чаще и точнее наносил лоу-кики и удары руками. Однако натурализованный француз старался реваншироваться после каждой атаки россиянина.

Во 2-й пятиминутке Рагозин начал решительнее идти вперёд, нанося больше ударов. М’Пумбу менял стойки, иногда вставая в позицию левши, но это ему никак не помогало. В самой концовке чернокожий боец попытался перевести поединок в партер, но Михаил вышел из него и гонг на перерыв соперники встретили в клинче.

В заключительном раунде после успешного удара Рагозину удалось навалиться на М’Пумбу. На протяжении более половины пятиминутки француз не мог выйти из маунта. За это время россиянин сумел нанести несколько довольно болезненных ударов в голову и по печени оппонента. По окончании отведённых регламентом 15 минут схватки единогласным решением судей победителем был объявлен Рагозин.