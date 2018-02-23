Жакаре Соуза против Келвина Гастелума — на UFC 224

12 мая в рамках турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится поединок топ-средневесов бразильца Роналдо «Жакаре» Соузы (25-5) и американца Келвина Гастелума (14-3). О бое объявлено официально.

Для Соузы это будет второй поединок в 2018-м году. В январе на UFC on Fox 27 он нокаутировал в первом раунде Дерека Брансона ударом ноги в голову. Тогда Жакаре вышел в клетку впервые после досрочного поражения от Роберта Уиттакера в апреле.

Гастелум также проиграл предпоследний бой и выиграл крайнее выступление. В июле он уступил Крису Уайдману , после чего, в ноябре, нокаутировал экс-чемпиона Майкла Биспинга

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