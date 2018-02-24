Как российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде

Российские лыжники Александр Большунов Андрей Ларьков стали соотвественно вторым и третьим в гонке на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане, уступив лишь финну Йиво Нисканену.

Благодаря этому результату в активе сборной страны по лыжным гонкам теперь аж восемь медалей текущих соревнований — тогда как у всех «Олимпийских атлетов из России» их 16.

По окончании марафона 21-летний Большунов, установивший рекорд отечественного мужского лыжного спорта по числу медалей на одних Играх (в Южной Корее спортсмен четырежды поднимался на пьедестал), впрочем, был не особо весел, понимая, что вполне мог рассчитывать в гонке и на золото.

«Моя улыбка, если честно, сейчас не показывает моего настоящего внутреннего состояния. У меня разочарование, так как реально можно было выигрывать.

Лыжи были не те, потому что пришла туча, стало очень холодно, и это повлияло — на последнем спуске Нисканен просто объехал меня и сразу метров 20 привез, как я ни старался, не было вариантов. Небольшая проблема с лыжами сказалась на результате. На спусках никак не мог достать спину соперника. Понимал, что будет тяжело. Эх, побыстрее бы ехали лыжи, — все было бы по-другому, возможно.

Не сказал бы, что гонка прошла по моему сценарию — если бы она прошла по моему сценарию, я бы не был вторым сегодня», — заявил он.

При этом свое общее выступление на Олимпиаде-2018 спортсмен оценил положительно.

«Конечно, очень доволен этими Играми, результат классный. У меня четыре медали — плюс все это после болезни.

Однако именно сегодня хотелось все-таки выиграть», — признался лыжник.

Он также не стал проводить параллели с марафоном на Олимпиаде в Сочи, где хозяева соревнований заняли весь пьедестал почета.

«Можно ли сравнить наш марафон с сочинским, где россияне сформировали собственный пьедестал? Не могу сказать, ведь я по большому счету только начинаю бегать. Тогда была одна история и одни ребята, сегодня другие. Невозможно проводит параллели», — заключил четырехкратный призер Пхенчхана.

В свою очередь Ларьков, для которого бронза в марафоне стала второй медалью Игр-2018, после окончания гонки посетовал на не самую лучшую работу лыж на старте, а также оценил вероятность возвращения российской сборной национального флага в преддверии церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

«Резкое похолодание сказалось на работе лыж. До их смены я думал, что гонка для меня завершилась, ведь отставание все росло и росло. Честно говоря, мысленно уже стал прощаться с медалями. Но потом надежды вернулись — замена сказалась позитивно. Я прибавил и смог заехать на третье место.

Когда я приблизился к норвежскому трио, долго думал, что делать. Впереди шел Саша, поэтому догонять было не лучшим вариантом. С течением времени заметил, что лыжи у норвежцев работают похуже, чем у меня. В некоторых моментах приходилось уходить вперед, догонять. Затем заметили, что Алексей Полторанин из Казахстана совсем никакой. Подобрали его и поехали дальше.

Вернут ли нам флаг? Завтра, возможно, решится наша судьба. Пока же не остается ничего другого, как смириться с правилами, несмотря ни на что», — сказал лыжник.

По признанию Ларькова, ему не доставил особого облегчения отказ от участия в гонке трехкратного олимпийского чемпиона Пхенчхана Йоханнеса Клебо — норвежец, как сказал Андрей, «50 км не потянет».

«Выдохнул ли я перед гонкой, когда узнал, что Клебо не побежит? Да какой тут Клебо… Он на 50 км не потянет. Никого не опасались, просто настраивались на борьбу», — рассказал россиянин.

Кроме того, он поделился своими ощущениями от завершающейся Олимпиады, заявив, что ожидал от нее большего.

«Если честно, от этой Олимпиады ожидал большего — на Кубке мира временами интереснее бывает. Слабенько как-то. Может быть, это сугубо мое ощущение — просто я ожидал здесь какого-то праздника, а на деле почти никаких особых отличий и нет от КМ.

В Сочи, если вы помните, чувствовался размах, а в Пхенчхане в этом плане все хуже.

Что касается общения с иностранцами, то это происходит здесь в обычном режиме — никто ничего плохого не говорит про нас», — сообщил спортсмен.

Комментируя итоги марафона, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила причину поражения Большунова на финише, а также отдала должное правильному настрою Ларькова.

«Большунов тактически идеально провел гонку. Проблема была в том, что у него схватило печень. Если бы этого не случилось, он бы продолжил бороться дальше. И это не последствия болезни — такое часто бывает у спортсменов, к сожалению.

Андрей Ларьков наконец-то поверил в себя и показал сегодня нам всем, что может бороться за призы — просто обычно он не всегда в себе уверен.

Ребята сами принимают решение бежать гонку или нет, они лидеры. Большунов, например, не бежал тридцатку — в отличие от Дениса Спицова , который все гонки бегал», — рассказала она.

Глава ФЛГР также не стала выделять кого-то одного из отечественной команды, назвав всю сборную феноменом.

«Не стала бы кого-то одного называть феноменом. Вся наша команда — феномен. Тут все молодые — за исключением Ларькова. Дай бог, чтобы в будущем они становились только лучше и лучше.

Вся эта Олимпиада для меня сплошное удивление и гордость за такую хорошую молодежь».

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