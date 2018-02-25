Ещё
UFC: Марина Мороз терпит второе поражение подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC: Марина Мороз терпит второе поражение подряд 

Vringe.com 25 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Орландо, США. Бывшая чемпионка Invicta FC американка Энджела Хилл (8-4) одержала шестую победу в восьми последних поединках, выиграв у представительницы Украины Марины Мороз (8-3) в рамках предварительного карда турнира UFC on Fox 28.
Мороз действовала в клетке активнее, но менее эффективно, чем соперница, часто промахиваясь как одиночными, так и серийными атаками. Хилл демонстрировала лучший КПД, особенно успешно орудуя правой рукой, прицельные попадания которой привели к гематоме возле левого глаза Марины. Ко всему прочему, во втором раунде американка провела тэйкдаун, а в третьем акцентировано попала коленом и локтем в клинче.
30-27 по мнению всех трёх судей в пользу Хилл. Второе подряд поражение для Мороз.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хилл-Мороз (появится позже)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Ронда Роузи — о возможном возвращении в ММА Нурмагомедов: Мой бой с Фергюсоном — самый важный в UFC Шлеменко — о предстоящих боях Волкова, Нурмагомедова, Емельяненко, Гассиева: интервью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение