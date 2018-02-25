UFC: Марина Мороз терпит второе поражение подряд

Орландо, США. Бывшая чемпионка Invicta FC американка Энджела Хилл (8-4) одержала шестую победу в восьми последних поединках, выиграв у представительницы Украины Марины Мороз (8-3) в рамках предварительного карда турнира UFC on Fox 28.

Мороз действовала в клетке активнее, но менее эффективно, чем соперница, часто промахиваясь как одиночными, так и серийными атаками. Хилл демонстрировала лучший КПД, особенно успешно орудуя правой рукой, прицельные попадания которой привели к гематоме возле левого глаза Марины. Ко всему прочему, во втором раунде американка провела тэйкдаун, а в третьем акцентировано попала коленом и локтем в клинче.

30-27 по мнению всех трёх судей в пользу Хилл. Второе подряд поражение для Мороз.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хилл-Мороз (появится позже)

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