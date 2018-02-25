Видео боя: Ренан Барао — Брайан Келлехер

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC on Fox 28 по правилам ММА между Брайаном Келлехером и Ренаном Барао, который состоялся 24 февраля 2018 года в Орландо (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.