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Стивенс нокаутировал Эмметта в главном бою UFC on Fox 28
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Стивенс нокаутировал Эмметта в главном бою UFC on Fox 28 

Vringe.com 25 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Орландо, США. Американский полулегковес Джереми Стивенс (28-14) записался в число претендентов на титул чемпиона UFC, с начала 2018-го года одержав уже вторую победу, причём оба его поединка возглавляли турниры промоушена. В конце января он остановил во втором раунде корейца Ду Хо Чои, а накануне в главном событии UFC on Fox 28 затратил примерно столько же времени на соотечественника Джоша Эмметта (14-2), который до этого не проигрывал досрочно.
В первом раунде Стивенс побывал в нокдауне, пропустив правый хук в голову, но быстро вернулся на ноги. В начале второй пятиминутки Джереми оглушил соперника левым боковым, за которым последовала серия ударов локтями, а также удар коленом. Эммет упал на спину, где его настиг ещё один локоть. КО 2.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенс-Эмметт (появится позже)
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