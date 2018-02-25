Стивенс нокаутировал Эмметта в главном бою UFC on Fox 28

Орландо, США. Американский полулегковес Джереми Стивенс (28-14) записался в число претендентов на титул чемпиона UFC, с начала 2018-го года одержав уже вторую победу, причём оба его поединка возглавляли турниры промоушена. В конце января он остановил во втором раунде корейца Ду Хо Чои, а накануне в главном событии UFC on Fox 28 затратил примерно столько же времени на соотечественника Джоша Эмметта (14-2), который до этого не проигрывал досрочно.

В первом раунде Стивенс побывал в нокдауне, пропустив правый хук в голову, но быстро вернулся на ноги. В начале второй пятиминутки Джереми оглушил соперника левым боковым, за которым последовала серия ударов локтями, а также удар коленом. Эммет упал на спину, где его настиг ещё один локоть. КО 2.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенс-Эмметт (появится позже)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.