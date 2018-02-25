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Один из лучших тяжеловесов мира Сергей Харитонов одержал победу над американцем в Екатеринбурге
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Один из лучших тяжеловесов мира Сергей Харитонов одержал победу над американцем в Екатеринбурге 

e1.ru 25 февраля 2018
Фото: e1.ru
25 февраля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам «Russian Cagefighting Championship». Главным событием вечера стал поединок одного из лучших тяжеловесов мира Сергея Харитонова и американца Джоуи Белтрана.
Сергей Харитонов начал агрессивно. Спортсмены обменивались ударами, но не спешили, экономили энергию. Сергей поджимал соперника, пропустил несколько ударов, было ощущение, что он недооценивает Белтрана. Во втором раунде тяжеловесы начали бороться в полную силу, Сергей даже получил рассечение.
В третьем раунде российский боец заметно устал, он несколько раз промахнулся. Но Сергей нанес больше серьезных, весомых ударов, поэтому судьи единогласно решили отдать победу Харитонову.
— Это был для меня очень тяжелый бой, мне непросто было после травмы выходить на поединок, залечивал травму, — сказал Сергей Харитонов. — Но я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее, я обещаю.
Он отметил высокий уровень соперника и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.
У Сергея Харитонова 27 побед и 6 поражений, при этом до сегодняшнего дня лишь одна победа была по очкам. До главного поединка в октагоне сразились Денис Гольцов и спортсмен из Болгарии Атанас Джамбазов. Россиянин одержал победу в первом же раунде удушающим приемом.
Всего в КРК «Уралец» сегодня прошло 15 поединков в разных весовых категориях. В них, кроме россиян, приняли участие спортсмены из Франции, Бразилии, Польши и Украины.
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