Видео: «обратный отсчёт» к поединкам Жустино–Куницкая, Эдгар–Ортега и Орловский–Штруве на UFC 222

vRINGe предлагает вашему вниманию «Обратный отсчёт» к главным поединкам турнира UFC 222, который состоится 3 марта в Лас-Вегасе (США).

Кристиана Жустино (18-1) — Яна Куницкая (10-3) Бой за титул чемпионки UFC в полулёгком весе

Фрэнки Эдгар (22-5-1) — Брайан Ортега (13-0) Бой в полулёгком весе

Андрей Орловский (26-15) — Штефан Штруве (28-9) Бой в тяжёлом весе

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