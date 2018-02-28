Яна Куницкая: Мне предстоит сразиться с сильнейшей женщиной в истории ММА

— Во время тренинг-кэмпа думаю о Сайборг с утра и до вечера. Я сосредоточена на тренировках.

Волновалась, когда подписывала контракт с UFC, но не ожидала, что встречусь с Сайборг в первом же бою. Это большой шаг для меня, но я готова к нему.

Мне предстоит сразиться с сильнейшей женщиной в истории ММА, и я очень рада, что получила шанс сразиться с Крис.

Стресса у меня нет. Я хорошо сплю, хорошо тренируюсь и чувствую себя отлично, — сказала Куницкая

Поединок Куницкой с чемпионкой мира Крис «Сайборг» Жустино состоится 3 марта на турнире UFC 222.