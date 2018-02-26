«Фонбет» разыграл BMW на Fights Night Global 83

22 февраля в ГЦКЗ «Россия» прошел 83 турнир промоушена Fight Nights Global. Он преподнес немало сюрпризов и не только спортивных. Турнир обрел первую в своей истории чемпионку, которой стала грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, а противостояла ей россиянка Марина Мохнаткина . Поединок продлился все отведенные пять раундов, и победительница была определена судейским решением.

Главный бой вечера явил нового обладателя чемпионского пояса в легком весе. Тут триумф праздновал Ахмед Алиев . Роковой, для действующего обладателя титула Сайгида Алибекова, стала пятая минута третьего раунда, когда Ахмед провел мощнейшую вертушку, которая отправила Алибекова в нокаут.

Предваряло два главных боя вечера действие не менее яркое и увлекательное: на ринге состоялся предпраздничный розыгрыш BMW 520i от генерального партнера FNG букмекерской компании «Фонбет» . Напомним, что розыгрыш прошел в рамках акции «Ставка на пятерку».

Ключи от нового автомобиля из рук руководителя БК «Фонбет» Эмиля Мангасарова достались девушке. Оставит ли BMW себе или передарит своему избраннику на 23 февраля, победительница оставила в секрете.