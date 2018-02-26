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Титульный бой Карвалью и Мусаси возглавит юбилейный Bellator
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Титульный бой Карвалью и Мусаси возглавит юбилейный Bellator 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
25 мая в Лондоне (Англия) состоится турнир Bellator 200, главным событием которого станет титульный бой в среднем весе: действующий чемпион из Бразилии Рафаэль Карвалью (15-1) встретится с претендентом из Нидерландов Гегардом Мусаси (43-6-2). Промоушен официально объявил об этом сегодня.
Карвалью завоевал титул на Bellator 144, нокаутировав ударом ноги в туловище Брэндона Хэлси. С тех пор Рафаэль провёл три успешные защиты, дважды победив Мелвина Манхуфа (решением судей и нокаутом) и нокаутировав за 44 секунды Алессио Сакару в декабре прошлого года.
Мусаси подписал контракт с Bellator в прошлом году, находясь на полосе из пяти побед подряд в UFC. В рамках промоушена он дебютировал 20 октября, одержав спорную победу по очкам над экс-чемпионом Александром Шлеменко.
Читайте также: Шлеменко готов продлить контракт с Bellator ради реванша с Мусаси
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