Титульный бой Карвалью и Мусаси возглавит юбилейный Bellator

25 мая в Лондоне (Англия) состоится турнир Bellator 200, главным событием которого станет титульный бой в среднем весе: действующий чемпион из Бразилии Рафаэль Карвалью (15-1) встретится с претендентом из Нидерландов Гегардом Мусаси (43-6-2). Промоушен официально объявил об этом сегодня.

Карвалью завоевал титул на Bellator 144, нокаутировав ударом ноги в туловище Брэндона Хэлси. С тех пор Рафаэль провёл три успешные защиты, дважды победив Мелвина Манхуфа (решением судей и нокаутом) и нокаутировав за 44 секунды Алессио Сакару в декабре прошлого года.

Мусаси подписал контракт с Bellator в прошлом году, находясь на полосе из пяти побед подряд в UFC. В рамках промоушена он дебютировал 20 октября, одержав спорную победу по очкам над экс-чемпионом Александром Шлеменко

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