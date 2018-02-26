Крымские «рукопашники» сдавали экзамен

Региональное отделение ДОСААФ Севастополя оказывает активное содействие федерации армейского рукопашного боя Крыма.

Армейский рукопашный бой пользуется в Крыму большой популярностью. Недавний экзамен на разноцветные пояса «бойцов», свидетельствующие о мастерстве спортсменов, стал еще одним подтверждением этой популярности.

Региональное отделение ДОСААФ Севастополя оказывает активное содействие федерации армейского рукопашного боя Крыма. И неслучайно руководитель оборонной организации города Николай Иванов был приглашен на экзамен в качестве почетного гостя.

На ковер выходили около 100 спортсменов. Среди них и новички, жаждавшие получить желтый пояс, и более опытные «рукопашники», которые претендовали на зеленый, красный и даже коричневый пояс. Экзамен оказался сложным, а «бойцы» — хорошо и всесторонне подготовленными. В программе также была торжественная клятва и, как следствие, посвящение новичков в «рукопашники».