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Крымские «рукопашники» сдавали экзамен
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Крымские «рукопашники» сдавали экзамен 

ТК «Звезда» 26 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Региональное отделение ДОСААФ Севастополя оказывает активное содействие федерации армейского рукопашного боя Крыма.
Армейский рукопашный бой пользуется в Крыму большой популярностью. Недавний экзамен на разноцветные пояса «бойцов», свидетельствующие о мастерстве спортсменов, стал еще одним подтверждением этой популярности.
Региональное отделение ДОСААФ Севастополя оказывает активное содействие федерации армейского рукопашного боя Крыма. И неслучайно руководитель оборонной организации города Николай Иванов был приглашен на экзамен в качестве почетного гостя.
На ковер выходили около 100 спортсменов. Среди них и новички, жаждавшие получить желтый пояс, и более опытные «рукопашники», которые претендовали на зеленый, красный и даже коричневый пояс. Экзамен оказался сложным, а «бойцы» — хорошо и всесторонне подготовленными. В программе также была торжественная клятва и, как следствие, посвящение новичков в «рукопашники».
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