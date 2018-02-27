Эдгар не верит Макгрегору: Где он был четыре недели назад?

Не так давно ирландский чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор (21-3) заявил, что предлагал руководству промоушена свою кандидатуру на замену Максу Холлоуэю — чемпиону в полулёгкой категории, который получил травму и был вынужден отказаться от боя 3 марта на UFC 222 с Фрэнки Эдгаром, однако не нашёл понимания и получил отказ.

Напомним, что бой Холлоуэй-Эдгар должен был стать главным событием, но теперь, после того как Макса заменили на Брайана Ортегу, пройдёт как сомэйнивент.

По словам Эдгара, ему никто и ничего не говорил о варианте с поединком против Конора, и потому он не торопится верить ирландцу на слово: «Я узнал об этом, когда прочитал заголовок новости в СМИ. Пока мне об этом не сообщит UFC, я не знаю, правда ли это. Конечно, я бы согласился. Однако, сейчас мне предстоит драться с парнем, который (в отличие от Макгрегора) активно выступает в UFC, Брайаном Ортегой. Он третий номер рейтинга, и я смотрю только в его сторону».

«А Макгрегор… Ещё четыре недели назад, когда у меня не было соперника, его было не найти. А неделю назад, когда он узнал, что у меня уже есть замена, решил заговорить. Но, как я сказал, меня он не волнует. Как не волнует и Холлоуэй. Сейчас меня волнует только Брайан Ортега», — подчеркнул Фрэнки.

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Источник: TMZ Sports

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