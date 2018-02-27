Забит Магомедшарипов — Кайл Бочняк на UFC 223 — 7 апреля.

Вместе с Нурмагомедовым 7 апреля за третьей победой в элите пойдёт самый зрелищный российский боец — Забит Магомедшарипов

Российский боец дагестанского происхождения Забит Магомедшарипов не так давно объявил в «Инстаграме» о своём третьем бое в UFC. Его оппонентом на UFC 223, который пройдёт 7 апреля в Бруклине, станет американец Кайл Бочняк (8-2).

Почему этот бой должен увидеть каждый российский фанат MMA Многообещающий молодой (Магомедшарипову всего 26 лет) полулегковес провёл всего два боя в UFC, но уже успел привлечь внимание западной и российской аудитории, показав высокий класс своих навыков, что подтверждают награды «Выступление вечера» в обеих встречах. Поединок на предстоящем UFC 223 приблизит российского бойца к топ-15 рейтинга полулёгкого веса, на вершине которого на данный момент находится Макс Холлоуэй

Широкому кругу поклонников MMA Забит стал известен после его впечатляющего дебюта на UFC Fight Night 115 в Нидерландах против Майка Сантьяго (19-11), в котором россиянин «задушил» своего соперника в конце второго раунда. Многие отметили обширный арсенал приёмов Магомедшарипова, в том числе шоутайм-кик, встреченный продолжительными овациями голландской публики.

Казалось бы, куда зрелищнее, но во втором бою на UFC Fight Night 122 наш боец раскрепостился окончательно и выдал настолько мощное выступление против бразильца Мораеса, что победный удушающий приём замкнул десятку лучших болевых приёмов 2017 года, а сам Забит был признан лучшим европейским новичком организации по версии портала MMA DNA.

С каждым своим выступлением российский боец становится всё увереннее и приближается к желанному рейтингу топ-15, поэтому в своём третьем бою против Кайла Бочняка он должен укрепить своё положение в лучшем промоушене мира.

Магомедшарипов до UFC В 25 лет Забит дебютировал боем против Оруджа Заманова и победил во втором раунде болевым приёмом «гильотина». После этого Забит принял участие в Гран-при ACB полулёгкого веса, в финале которого встретился с Абдул-Рахманом Темировым. Победу над ним Магомедшарипов также одерживал «гильотиной». В 2016 году он встретился с опытным 39-летним Шейх-Магомедом Арапхановым за вакантный пояс ACB. В близком бою Забит показывает отличные навыки по защите от тейкдаунов и в конце первого раунда отправляет своего возрастного оппонента в тяжёлый нокаут.

За этим боем последовала защита пояса на ACB 45 от бразильца Валдинеса Сильвы, которого Забит в первом же раунде отправил на канвас ударом ноги с разворота и забил в граунд-энд-паунд тяжелейшими ударами. Таким образом, Магомедшарипов, экс-чемпион влиятельной организации Восточной Европы, подошёл к бою с Кайлом Бочняком с продолжительной беспроигрышной серией.

Кто такой Кайл Бочняк?

В своих послематчевых интервью Забит Магомедшарипов вызывал на бой близкого друга самого обсуждаемого ирландца Конора Макгрегора Артёма Лобова (14-14-1) и именитого мексиканца Яира Родригеса (11-2-0). И если с первым обе стороны пришли к словесному соглашению, но не сошлись в деталях, то второй вовсе проигнорировал вызов на бой.

Американец Кайл Crash Бочняк начал свою профессиональную карьеру в 2014 году и на данный момент провёл 10 боёв, из которых победил в восьми и проиграл в двух. В UFC Кайл был подписан в 2016 году. В дебюте на UFC Fight Night 81 он вышел на коротком уведомлении против Чарльза Росы (11-3) и проиграл единогласным решением судей.

Через полгода на UFC on Fox 21 Бочняк побеждает раздельным решением перуанца Энрике Барзолу (14-3-1). В процессе тренировочного лагеря к следующему бою он получает травму и следующий выход в октагон откладывается до июля 2017 года. Он проигрывает единогласным решением канадцу Джереми Кеннеди (11-1). В своём последнем поединке на UFC 220 Бочняк выигрывает у Брэндона Дэвиса (9-3) единогласным решением и начинает готовиться к бою с Забитом Магомедшариповым.

Почему российскому зрителю интересен будет интересен UFC 223 Помимо боя Магомедшарипова российским болельщикам предстоит увидеть главное событие не только номерного события, но и, возможно, всего 2018 года. Российский легковес Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном, на кону — неоспоримый титул чемпиона лёгкого веса, который пока принадлежит простаивающему Конору Макгрегору.

Этот поединок вызвал ажиотаж среди всего MMA-сообщества, и миллионы зрителей по всему миру примкнут к экранам своих гаджетов для просмотра именно этого боя.