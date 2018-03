Кейн Веласкес не прочь отобрать у Брока Леснара пояс чемпиона в рестлинге

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес (14-2), карьера которого в ММА сильно страдает из-за постоянных травм, готов попробовать силы в профессиональном рестлинге и даже бросить вызов действующему обладателю титула WWE Броку Леснару.

Нельзя не отметить, что Леснар также владел титулом UFC. Более того, именно у него в 2010 году Веласкес отобрал пояс, нокаутировав в первом раунде.

«Первый ивент WWE! Чувствую себя здесь, как дома! Брок Леснар , я был бы не против отобрать у тебя ещё один пояс», — написал Кейн.

First @WWE event! I could feel at home here! #BrockLesnar, I wouldn’t mind taking another belt from you. #WWE #WWEChamber #WrestleMania #LuchaLibre #Luchador #DontCallMeNachoLibre

Публикация от Cain Velasquez (@officialcainvelasquez)

Фев 25, 2018 в 8:45 PST Последнее на данный момент выступление Кейна состоялось в июле 2016 года — он досрочно победил (ТКО 1) Трэвиса Брауна . По последним данным, Веласкес после долгого перерыва приступил к полноценным тренировкам и готовится к возвращению в UFC.

