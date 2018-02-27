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Кейн Веласкес не прочь отобрать у Брока Леснара пояс чемпиона в рестлинге
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Кейн Веласкес не прочь отобрать у Брока Леснара пояс чемпиона в рестлинге 

Vringe.com 27 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес (14-2), карьера которого в ММА сильно страдает из-за постоянных травм, готов попробовать силы в профессиональном рестлинге и даже бросить вызов действующему обладателю титула WWE Броку Леснару.
Нельзя не отметить, что Леснар также владел титулом UFC. Более того, именно у него в 2010 году Веласкес отобрал пояс, нокаутировав в первом раунде.
«Первый ивент WWE! Чувствую себя здесь, как дома! Брок Леснар, я был бы не против отобрать у тебя ещё один пояс», — написал Кейн.
First @WWE event! I could feel at home here! #BrockLesnar, I wouldn’t mind taking another belt from you. #WWE #WWEChamber #WrestleMania #LuchaLibre #Luchador #DontCallMeNachoLibre
Публикация от Cain Velasquez (@officialcainvelasquez)
Фев 25, 2018 в 8:45 PST  Последнее на данный момент выступление Кейна состоялось в июле 2016 года — он досрочно победил (ТКО 1) Трэвиса Брауна. По последним данным, Веласкес после долгого перерыва приступил к полноценным тренировкам и готовится к возвращению в UFC.
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