Чехиркину сократили дисквалификацию

Дисквалификация пойманного на допинге российского борца сокращена

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение сократить отстранение российского борца греко-римского стиля Александра Чехиркина (до 75 кг), чья допинг-проба дала положительный результат, сообщает ТАСС

"Нам удалось добиться существенного снижения санкции для спортсмена — до четырех месяцев! Александр сразу, с сегодняшнего дня, уже может тренироваться и выступать!" — написал спортивный адвокат Артем Пацев в своем фейсбуке.

Сокращение срока дисквалификации связано с тем, что Чехиркин смог убедить UWW в неумышленном употреблении допинга. При этом спортсмен признал часть своей вины. Таким образом, срок отстранения Чехиркина завершился 28 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Чехиркин был лишен серебряной медали чемпионата мира 2017 год.