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Крис Киборг: у Куницкой есть нокаутирующая мощь
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Крис Киборг: у Куницкой есть нокаутирующая мощь 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: SovSport.Ru
Чемпионка UFC в полулёгкой весовой категории Крис Киборг поделилась мнением о своей будущей сопернице — россиянке Яне Куницкой.
«Многие поклонники смотрят только UFC. Куницкая никогда не выступала в UFC, многие просто не знают о том, что она выиграла восемь боёв из девяти в полулёгкой весовой категории. У неё есть нокаутирующая мощь, она тренируется в той же команде, в которой и та, с кем я дралась два месяца назад. В своём прошлом бою она выиграла чемпионский титул решением судей. Я уважаю своих соперниц. Яна умеет драться, она сбалансированный боец. Думаю, что в этом бою у нас есть шанс получить бонус за выступление вечера», — приводит слова Крис Киборг BJPenn.
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