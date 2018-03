Стал известен следующий соперник Тайсумова в UFC

Как сообщает пресс-служба организации, Майрбек Тайсумов и Эван Дэнем встретятся в андеркарде главного поединка вечера между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Can't wait to bring fire in the octagon and finally on American soil to please my fans in the States 👊🏼 Who wants to see this fight? 💯 #Taisumov #Berkut #UFC223 #Brooklyn #NewYork #ReadyForEveryone #RiseToTheTop pic.twitter.com/t5hYXsy2b2

— Mairbek Taisumov (@Taisumov155) 18 января 2018 г.

Отметим, что это будет первый поединок для Тайсумова в 2018 году. На его счету 7 боев в UFC и 6 побед.