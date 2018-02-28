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Яндиев объявил о завершении профессиональной карьеры
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Яндиев объявил о завершении профессиональной карьеры 

Советский спорт 28 февраля 2018
— За последние три года мы с моей командой провели 10 боёв, в 9 мы одержали победу и лишь один поединок закончился поражением. За это время мы смогли завоевать два пояса чемпиона мира и всегда прославляли свою Республику Ингушетию и нашу Родину — Россию. Ещё год назад руководство UFC одобрило мой контракт, но в связи с очень затянувшейся историей при получении визы, я принял решение завершить спортивную карьеру. Я бы с удовольствием продолжил выступать в других промоушенах, будь я чуть чуть помоложе, ведь мне уже 30 лет.
Теперь же, всю свою энергию я постараюсь направить на работу, на занятия с молодёжью и благотворительность, помогая людям, нуждающимся в помощи, — написал Яндиев на своей страничке в Instagram.
За последние три года мы, с моей командой, провели 10 боёв, в 9 мы одержали победу и лишь один поединок закончился поражением. За это время, мы смогли завоевать два пояса Чемпиона Мира и всегда прославляли свою Республику Ингушетию и нашу Родину — Россию. Ещё год назад, руководство UFC одобрило мой контракт, но в связи с очень затянувшейся историей при получении визы, я принял решение завершить спортивную карьеру. Я бы с удовольствием продолжил выступать в других промоушенах, будь я чуть чуть помоложе, ведь мне уже 30 лет. Я благодарю всех, кто все эти годы был рядом и поддерживал меня, кто радовался моим победам и сопереживал поражениям. Теперь же, всю свою энергию, я постараюсь направить на работу, на занятия с молодёжью и благотворительность, помогая людям, нуждающимся в помощи. Всё, что мне дал Всевышний, я буду использовать только во благо своего народа Ин Ша Аллах. #Ингушетия #Москва #m1 #ofs #ufc #judo
Публикация от Yandiev Abukar (@yandiev_abukar)
Фев 28, 2018 в 7:46 PST
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