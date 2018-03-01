Боец UFC Кевин Ли считает, что в потенциальном поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора фаворитом является ирландец.
«Потенциальный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова? Думаю, что Конор попадёт ударом по Хабибу и это ещё больше взбудоражит умы болельщиков. Они будут превозносить Конора, как будто он — божество. На самом деле в том, чтобы пробить Хабиба нет ничего трудного. В его стиле много белых пятен, которые он даже не пытается убрать. Стиль Нурмагомедова вообще не меняется, так что в их встрече с Конором — именно Макгрегор является фаворитом. Но сначала Хабиб должен побить Тони Фергюсона», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.