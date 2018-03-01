Ещё
Кевин Ли: Макгрегор — фаворит в поединке с Нурмагомедовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кевин Ли: Макгрегор — фаворит в поединке с Нурмагомедовым 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Боец UFC Кевин Ли считает, что в потенциальном поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора фаворитом является ирландец.
«Потенциальный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова? Думаю, что Конор попадёт ударом по Хабибу и это ещё больше взбудоражит умы болельщиков. Они будут превозносить Конора, как будто он — божество. На самом деле в том, чтобы пробить Хабиба нет ничего трудного. В его стиле много белых пятен, которые он даже не пытается убрать. Стиль Нурмагомедова вообще не меняется, так что в их встрече с Конором — именно Макгрегор является фаворитом. Но сначала Хабиб должен побить Тони Фергюсона», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: бой с Фергюсоном — главный в UFC на сегодняшний день Роган: Мейвезера-младшего в UFC Макгрегор уничтожит Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение