Вертушка Алиева поразила всех фанатов ММА. Как россияне дрались в феврале 

Денис Гольцов без проблем одержал победу над болгарским спортсменом, Ахмед Алиев одолел Магомедсайгида Алибекова, а Дамир Исмагулов остался чемпионом М-1. «Советский спорт» традиционно составил рейтинг лучших выступлений россиян за прошедший месяц.
8 место Альберт Туменов
После ухода из UFC Альберт Туменов провел в России уже второй поединок. Бой против американца На-Шона Баррелла складывался очень успешно для российского спортсмена. Альберт полностью перебил оппонента в стойке и одержал уверенную победу по очкам. В следующем бою Туменов должен сразиться против чемпиона лиги ACB в полусреднем весе Мухамеда Берхамова.
7 место Денис Гольцов
На турнире RCC в Екатеринбурге экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе провел бой против болгарского спортсмена Атанаса Джамбазова на глазах у Федора Емельяненко, Кости Цзю и Майка Тайсона. Российский боец уже в первом раунде одержал победу сабмишеном.
6 место Николай Алексахин
Россиянин на турнире FNG 83 не оставил шансов экс-бойцу UFC из США Доминику Стилу. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
5 место Валерий Мясников
Валерий провел очередной классный поединок на турнире M-1 Challenge 88. Его соперником был американец Джозеф Энле. За 19 секунд до конца первого раунда Мясников одержал победу техническим нокаутом.
После поединка Валерий сделал предложение руки и сердца своей девушке.
4 место Мовсар Евлоев
Ингушский спортсмен защитил титул чемпиона в легчайшем весе в бою против казаха Сергея Морозова на турнире M-1 Challenge 88. Поединок завершился в третьем раунде техническим сабмишеном.
3 место Дамир Исмагулов
Один из лучших легковесов России Дамир Исмагулов одержал 15-ю победу в профессиональной карьере. На турнире M-1 Challenge 88 он защищал свой пояс в легком весе в поединке против грузина Раула Тутараули. Бой был очень сложным для россиянина. Он одержал победу лишь по очкам — единогласным решением судей.
2 место Вадим Немков
Ученик Федора Емельяненко продолжает завоевывать сердца фанатов Bellator. На 194-м по счету турнире он вдоволь поиздевался над экс-чемпионом промоушена в полутяжелом весе Лиамом Макгири, полностью отбив ему ноги лоукиками. Макгири рухнул на настил «клетки» в конце третьего раунда.
1 место Ахмед Алиев
Ахмед Алиев давно мог стать чемпионом Fight Nights в легком весе, но сделал это только сейчас. В бою против обладателя пояса Магомедсайгида Алибекова он доминировал на протяжении всего боя, а в конце третьего раунда одержал победу прямым нокаутом, нанеся красивый удар ногой в голову в стиле Эдсона Барбозы. Этот нокаут заставил обратить на себя внимание со стороны американских СМИ, которые признали этот удар лучшим в феврале.
Какой поединок в ММА в марте вам наиболее интересен?