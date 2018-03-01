Вертушка Алиева поразила всех фанатов ММА. Как россияне дрались в феврале

После ухода из UFC Альберт Туменов провел в России уже второй поединок. Бой против американца На-Шона Баррелла складывался очень успешно для российского спортсмена. Альберт полностью перебил оппонента в стойке и одержал уверенную победу по очкам. В следующем бою Туменов должен сразиться против чемпиона лиги ACB в полусреднем весе Мухамеда Берхамова.

7 место Денис Гольцов

Кости Цзю и На турнире RCC в Екатеринбурге экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе провел бой против болгарского спортсмена Атанаса Джамбазова на глазах у Федора Емельяненко Майка Тайсона . Российский боец уже в первом раунде одержал победу сабмишеном.

6 место Николай Алексахин

Россиянин на турнире FNG 83 не оставил шансов экс-бойцу UFC из США Доминику Стилу. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Валерий провел очередной классный поединок на турнире M-1 Challenge 88. Его соперником был американец Джозеф Энле. За 19 секунд до конца первого раунда Мясников одержал победу техническим нокаутом.

После поединка Валерий сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Ингушский спортсмен защитил титул чемпиона в легчайшем весе в бою против казаха Сергея Морозова на турнире M-1 Challenge 88. Поединок завершился в третьем раунде техническим сабмишеном.

3 место Дамир Исмагулов

Один из лучших легковесов России Дамир Исмагулов одержал 15-ю победу в профессиональной карьере. На турнире M-1 Challenge 88 он защищал свой пояс в легком весе в поединке против грузина Раула Тутараули. Бой был очень сложным для россиянина. Он одержал победу лишь по очкам — единогласным решением судей.

Ученик Федора Емельяненко продолжает завоевывать сердца фанатов Bellator. На 194-м по счету турнире он вдоволь поиздевался над экс-чемпионом промоушена в полутяжелом весе Лиамом Макгири , полностью отбив ему ноги лоукиками. Макгири рухнул на настил «клетки» в конце третьего раунда.

1 место Ахмед Алиев

Ахмед Алиев давно мог стать чемпионом Fight Nights в легком весе, но сделал это только сейчас. В бою против обладателя пояса Магомедсайгида Алибекова он доминировал на протяжении всего боя, а в конце третьего раунда одержал победу прямым нокаутом, нанеся красивый удар ногой в голову в стиле Эдсона Барбозы. Этот нокаут заставил обратить на себя внимание со стороны американских СМИ, которые признали этот удар лучшим в феврале.

Какой поединок в ММА в марте вам наиболее интересен?