Источник: Багов принял вызов Вартаняна, бойцы встретятся на турнире ACB 86 

Источники, близкие к ситуации, утверждают, что Али Багов принял поединок против Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 86, который состоится 5 мая в СК Олимпийский в Москве. Ранее Вартанян посредством видеоролика в «Инстаграме» вызвал Багова на поединок.
Турнир ACB 86 пройдёт в Москве 5 мая. Главным поединком вечера станет противостояние Марата Балаева и Юсуфа Раисова, в соглавных боях встретятся Абдул-Азиз Абдулвахабов с Устармагомедом Гаджидаудовым и Довлетджаном Ягшимурадовым и Батразом Ангаевым.
Посмотреть видео вызова Вартаняном Багова на поединок можно в «инстаграме» Эдуарда.