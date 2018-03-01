Ещё
Источник: Багов принял вызов Вартаняна, бойцы встретятся на турнире ACB 86
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: Багов принял вызов Вартаняна, бойцы встретятся на турнире ACB 86 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Источники, близкие к ситуации, утверждают, что Али Багов принял поединок против Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 86, который состоится 5 мая в СК Олимпийский в Москве. Ранее Вартанян посредством видеоролика в «Инстаграме» вызвал Багова на поединок.
Турнир ACB 86 пройдёт в Москве 5 мая. Главным поединком вечера станет противостояние Марата Балаева и Юсуфа Раисова, в соглавных боях встретятся Абдул-Азиз Абдулвахабов с Устармагомедом Гаджидаудовым и Довлетджаном Ягшимурадовым и Батразом Ангаевым.
Посмотреть видео вызова Вартаняном Багова на поединок можно в «инстаграме» Эдуарда.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: бой с Фергюсоном — главный в UFC на сегодняшний день Роган: Мейвезера-младшего в UFC Макгрегор уничтожит Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение